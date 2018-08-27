На улице Сергея Борзенко меняют трубы

Сегодня перекрыто движение по улице Сергея Борзенко недалеко от места пересечения с улицей Самойленко.

Дело в том, что бригада рабочих от государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» осуществляет замену труб с металлических на пластиковые.

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В месте проведения работ сотрудники предприятия выкопали большой котлован, однако в него попала вода из протекающей по городу реки Мелек-Чесме. В связи с этим, рабочим пришлось откачивать воду из котлована обратно в реку.

В ближайшие дни работы по замене труб завершат и движение по улице снова восстановят.

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