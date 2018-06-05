На улице Шлагбаумской в Керчи произошло ДТП

В Керчи на улице Шлагбаумская произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии никто не пострадал.
Участники аварии — рейсовый автобус «Ялта-Краснодар» и легковой автомобиль марки LADA. ДТП произошло неподалеку городской больницы.
На данный момент на месте происшествия остался легковой автомобиль.
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