На улице Шлагбаумской заасфальтировали дорогу

Недавно в рамках объекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» АО «ВАД» улицу Шлагбаумскую перекрыли для ремонта дорожного полотна.
Читать: Керченская прокуратура обязала заасфальтировать дорогу возле керченского городского парка
Ремонт автодороги был произведен в короткие сроки — буквально за несколько дней. Сегодня к вечеру он был завершен и уже завтра утром по свежему асфальту смогут проехать первые автомобили.