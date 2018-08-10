На улице Шлагбаумской заасфальтировали дорогу

Недавно в рамках объекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» АО «ВАД» улицу Шлагбаумскую перекрыли для ремонта дорожного полотна.

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Ремонт автодороги был произведен в короткие сроки — буквально за несколько дней. Сегодня к вечеру он был завершен и уже завтра утром по свежему асфальту смогут проехать первые автомобили.

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