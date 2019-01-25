На улицу Льва Толстого опять вернулись «жить» грузовики

Исчезнувшие было пару месяцев с незаконной парковки грузовики вернулись на облюбованное им место — на улицу Льва Толстого. Об этом в КерчьИНФО написала керчанка, ранее уже обращавшаяся в редакцию с жалобой на парковку грузовых автомобилей возле своего дома.

Еще в ноябре жительница Керчи писала о том, что в районе улицы Льва Толстого постоянно «обитает» грузовой транспорт: машины ночуют, ремонтируются, моются, прогревают двигатели прямо посреди дороги. Помимо того, что грузовики отравляют воздух жителей микрорайона, они создают аварийную ситуацию на дороге, ограничивая видимость дороги при переходе.

С этой проблемой женщина обратилась в администрацию Керчи, а затем и в редакцию КерчьИНФО. Мы опубликовали жалобу керчанки, после чего получили от нее известие, что проблема решилась и грузовики исчезли.

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Но, оказалось, радость женщины была недолгой.

«Называя вещи своими именами, вынуждена сообщить, что наша с детьми радость закончилась 22 января. Вот уже третий день возле нашего дома вдоль улицы Льва Толстого выстраиваются грузовики. Сегодня в результате непродолжительного общения с водителями одного из них мы с детьми услышали ультиматум: «Пока не поставят знак, стояли и будем стоять!», — пишет керчанка в редакцию КерчьИНФО.

Почему вернулись грузовики, и кто должен заниматься решением этой проблемы – по-прежнему открытый вопрос.