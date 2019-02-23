В редакцию КерчьИНФО поступило возмущенное письмо читателей о том, что в районе Верхнего Солнечного опять нет газа.
«Опять что-то с газом на Верхнем Солнечном. Опять строители-вредители оставили нас без газа», — пишут керчане.
Читайте: Проблемы с газом: на Верхнем Солнечном произошла авария
Журналисты КерчьИНФО связались со службами Горгаза Керчи и получили следующий ответ:
«В связи с проведением строительных работ на этом участке произошло повреждение газопровода. В данный момент уже ведутся работы по устранению этой проблемы», — сообщает работник Горгаза.
По его словам, в течение дня повреждение будет устранено и подача газа в дома Верхнего Солнечного возобновится