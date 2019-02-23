На Верхнем Солнечном нет газа: что случилось с газопроводом?

В редакцию КерчьИНФО поступило возмущенное письмо читателей о том, что в районе Верхнего Солнечного опять нет газа.

«Опять что-то с газом на Верхнем Солнечном. Опять строители-вредители оставили нас без газа», — пишут керчане.

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Журналисты КерчьИНФО связались со службами Горгаза Керчи и получили следующий ответ:

«В связи с проведением строительных работ на этом участке произошло повреждение газопровода. В данный момент уже ведутся работы по устранению этой проблемы», — сообщает работник Горгаза.

По его словам, в течение дня повреждение будет устранено и подача газа в дома Верхнего Солнечного возобновится