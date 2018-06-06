На Верхнем Солнечном появятся шумозащитные экраны

В Керчи в районе Верхнего Солнечного ведутся работы по установке шумозащитных экранов.
Строители АО «ВАД» подготавливают опорные стойки для шумозащитных экранов. Прозрачные ограждения появятся вдоль нового тротуара на Верхнем Солнечном.
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Шумозащитные экраны — это конструкция, возводимая вдоль проспектов с интенсивным движением или автомагистралей. Они предназначены для подавления шума различного происхождения.
Примечательно, что на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края экраны голубого цвета. Это меры для предотвращения гибели редких птиц, которые обитают в районе Таманского полуострова.