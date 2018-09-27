На Верхнем Солнечном строители повредили газопровод

На Верхнем Солнечном строители повредили газопровод

Сегодня на Верхнем Солнечном отключили газ.

Начальник Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства государственного унитарного предприятия «Крымгазсети» Владислав ХРИСТОФОРОВ рассказал, что недалеко от дома № 48 по Шоссе Героев Сталинграда фирма «Армада», которая строит в районе Верхнего Солнечного новый дом, проводила земляные работы. Сотрудники предприятия, предварительно не согласовавшие с горгазом этапы строительства, повредили газопровод.

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В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы, после окончания которых возобновится подача газа жителям района.

По словам Владислава Владимировича, работы закончатся уже в ближайшее время.

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