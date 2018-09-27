На Верхнем Солнечном строители повредили газопровод

Сегодня на Верхнем Солнечном отключили газ.

Начальник Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства государственного унитарного предприятия «Крымгазсети» Владислав ХРИСТОФОРОВ рассказал, что недалеко от дома № 48 по Шоссе Героев Сталинграда фирма «Армада», которая строит в районе Верхнего Солнечного новый дом, проводила земляные работы. Сотрудники предприятия, предварительно не согласовавшие с горгазом этапы строительства, повредили газопровод.

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В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы, после окончания которых возобновится подача газа жителям района.

По словам Владислава Владимировича, работы закончатся уже в ближайшее время.

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