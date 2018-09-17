На въезде в Керчь столкнулись фуры: один из водителей скрылся с места ДТП

Вчера вечером на выезде из Керчи столкнулись два большегруза. На дороге образовалась большая пробка.

Очевидцы сообщили сайту КерчьИНФО о ДТП, которое произошло вчера около 21:30 на въезде в город.

«Образовались две огромные пробки на выезде и с выезда. Все движение регулировало два мужчины, пропуская по очереди по 10 машин в каждую сторону. Один из регулировщиков сказал, что синяя фура ехала на мост, а красная по мосту», — пишут очевидцы.

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Мужчина, который помогал регулировать движение сказал, что водитель красной фуры скрылся с места происшествия.

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