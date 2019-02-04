На вопросы крымчан о ценах на мусор ответят эксперты

7 февраля 2019 года с 14.00 до 16.00 для крымчан будут работать «горячие линии» по вопросам тарифов на ТКО.

Крымчане смогут в телефонном режиме получить разъяснения и консультации экспертов Госкомцен Крыма по применению действующих тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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На данный момент размер платежа за услуги по сбору и вывозу ТКО для населения за 2019 год закреплен на уровне 2018 года.

В указанные часы крымчане могут позвонить по «горячей линии» в Государственный комитет по ценам и тарифам РК: (3652) 25-63-92.