На второй развязке пятого этапа трассы «Тавриды» уложены все балки путепровода (ВИДЕО)

«Балки пролетного строения уложены на путепроводе второй транспортной развязки пятого этапа «Тавриды», который позволит водителям двигаться в сторону Севастополя, не заезжая в город. Эта развязка обеспечит съездтранспорта в Симферополь и выезд с Киевской улицы на «Тавриду», — добавил Сергей Карпов.
Путепровод над Московским шоссе состоит из четырех пролетов, на которые уложено 56 балок. На самой развязке ведется монтаж опор освещения и укрепление откосов земполотна. Работы на основном ходу «Тавриды» в районе развязки продолжатся после того, как будет выполнен перенос линии электропередач и стабилизируется земляное полотно, перенасыщенное осадками.
Строительство путепровода на «Тавриде»
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