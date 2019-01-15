На второй развязке пятого этапа трассы «Тавриды» уложены все балки путепровода (ВИДЕО)

На второй развязке пятого этапа трассы «Тавриды» уложены все балки путепровода (ВИДЕО)
Генеральный подрядчик строительства «Тавриды» уложил балки на путепроводе через Московское шоссе.
Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» завершил укладку балок на путепроводе над Московским шоссе. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.
«Балки пролетного строения уложены на путепроводе второй транспортной развязки пятого этапа «Тавриды», который позволит водителям двигаться в сторону Севастополя, не заезжая в город. Эта развязка обеспечит съезд
транспорта в Симферополь и выезд с Киевской улицы на «Тавриду», — добавил Сергей Карпов.

Путепровод над Московским шоссе состоит из четырех пролетов, на которые уложено 56 балок. На самой развязке ведется монтаж опор освещения и укрепление откосов земполотна. Работы на основном ходу «Тавриды» в районе развязки продолжатся после того, как будет выполнен перенос линии электропередач и стабилизируется земляное полотно, перенасыщенное осадками.

Строительство путепровода на «Тавриде»


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