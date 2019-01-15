На второй развязке пятого этапа трассы «Тавриды» уложены все балки путепровода (ВИДЕО)

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» завершил укладку балок на путепроводе над Московским шоссе. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

«Балки пролетного строения уложены на путепроводе второй транспортной развязки пятого этапа «Тавриды», который позволит водителям двигаться в сторону Севастополя, не заезжая в город. Эта развязка обеспечит съезд

транспорта в Симферополь и выезд с Киевской улицы на «Тавриду», — добавил Сергей Карпов.