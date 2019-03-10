На выезде из Керчи с утра произошла авария (ФОТО)

В дорожно-транспортном происшествии пострадал отечественный легковой автомобиль и микроавтобус.

Керчане разместили в соцсетях фотографию аварии, произошедшей на трассе на выезде из города.

Одного из участников ДТП — легковую машину вынесло на придорожную насыпь, а микроавтобус стоит посредине дороги с поврежденной передней частью.

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На месте аварии работают сотрудники МЧС и полиции.

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. Данных о пострадавших нет.

Авария на выезде из Керчи (ФОТО)