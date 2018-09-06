На выходных в Крыму ожидается шторм

В пятницу и выходные дни в Крыму прогнозируется ухудшение погоды: ожидаются ливни, грозы шторм и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

«В связи с образованием южного циклона над Черным морем и территорией Крыма 7-9 сентября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Днём температура воздуха понизится до 20-25°C» — рассказали в ведомстве.

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