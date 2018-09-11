На юге Украины зарегистрирован случай заболевания холерой

Сегодня стало известно, что в городе Бердянске был зарегистрирован случай заболевания холерой. Об этом сообщили Крымскому информационному агентству в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

«Холерный вибрион О1 группы, авирулентный, нетоксигенный, выделенный от больного острым гастроэнтероколитом в Бердянске. Больной отдыхал в Бердянске, место постоянного проживания — Днепропетровская область», – сказано в сообщении.

Читайте: Выпадут ли в Крыму кислотные дожди?

Как отметили в пресс-службе, по месту временного проживания больного обследовано шесть контактных лиц, исследовано десять смывов, две пробы питьевой воды и одна проба сточных вод, а также проведена проба креветок, отобранных у частного лица на пляже № 3, где отдыхал больной. Результаты проб отрицательные.

Напоминаем, что холера – это острая кишечная инфекция, способная к массовому распространению, которая поражает тонкий кишечник. Болезнь сопровождается водянистой диареей, рвотой, слабостью, обезвоживанием и может привести к острой почечной недостаточности и даже смерти.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.