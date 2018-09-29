На заброшенной Крымской АЭС добывают высококачественный щебень

На открытой территории недостроенной, а ныне — заброшенной, атомной электростанции вблизи города Щелкино Ленинского района Крыма ведутся работы по вторичной переработке строительного мусора и складированию щебня. В частности, он извлекается из гранита на берегах Акташского водохранилища, которое уже практически пересохло. На территории АЭС установлено специальное оборудование, которое дробит гранит до нужных фракций, после чего щебень отправляется на стройплощадки. Об этом сообщил Риа Новости Крым заместитель директора по производству ООО «Стандартдорстрой» Сергей ЕРЕМЕЕВ.

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Он также отметил, что на полуострове щебень такого качества добывать больше негде.

«В Крыму в естественных условиях такого материала нет. Он используется для тоннелей, мостовых переходов, верхнего строения дорожных путей. Уже добыты десятки тысяч тонн, в запасе — еще около 30 тысяч тонн».

Вырученные средства идут частично в бюджет Республики Крым, частично — на социальные проекты. А именно — восстановление крыш и ремонт кровель в Щелкино.

Директор ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов» Валерий БЕЛУГИН рассказал, что пока планов на снос самого реактора нет, поскольку это очень дорогостоящий процесс:

«Реактор очень сложно разобрать. Сложность заключается в технических особенностях — реактор построен из высокопрочного бетона. Да, существует фирма, которая имела опыт сноса такого объекта с помощью алмазных буров. Однако это очень затратное мероприятие».

Несмотря на постоянные работы, территорию АЭС периодически посещают туристы.

«Туристы – наша головная боль. Не раз зафиксированы случаи, когда они там травмировались, а мы их вытаскивали и вызывали скорую», — поделился Сергей ЕРЕМЕЕВ.

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Напомним, что Крымскую атомную электростанцию начали строить еще в 1 975 году. Согласно проектной документации, первичная мощность должна была достигать 2 ГВт, а в последующем ее планировалось увеличить до 4 ГВт. Этого бы хватило на весь полуостров, и остался бы еще немалый задел на будущее. В 1984 году работы по возведению станции были объявлены Всесоюзной стройкой. Однако неблагоприятная экономическая ситуация в СССР и катастрофа на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС привели к остановке строительства. В 1 989 году была поставлена окончательная точка в вопросе завершения работ на АЭС. На тот момент первый энергоблок был готов на 80%, второй — на 18%.

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