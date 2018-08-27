На затонувшем в XVIII веке в Крыму корабле нашли старинную мортиру

На затонувшем в XVIII веке военном корабле Черноморского флота в Крыму на мысе Тарханкут обнаружили старинную мортиру, ядра и свинцовый лот (прибор для измерения глубины). Об этом сообщил информационному агентству ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Читать: В Крыму пройдут поиски затонувшего в XVIII веке корабля

«Проводили работы, достаточно интересные предметы были обнаружены: мортира небольшого размера, свинцовый лот, а также предметы такелажа судна, различные элементы вооружения, боеприпасов, ядра, книппели. Интересные находки, с учетом того, что это один из первых кораблей, который присоединялся к Черноморскому флоту. Все эти предметы рассказывают о ранней истории флота», — сказал Виктор ЛЕБЕДИНСКИЙ.

КерчьИНФО напоминает, что ранее, на мысе Тарханкут археологи из Тулы отправились к мысу Тархункут к месту крушения корабля «Святой Александр».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.