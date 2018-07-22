Началась реконструкция Комсомольского парка

Как сообщалось ранее на КерчьИНФО Комсомольский парк ждут большие изменения. В обновленном парке планируют заменить все, а также добавить небольшой мост, который по своей форме сильно напоминает недавно открытый Крымский мост. В визуализации проекта Комсомольского парка можно увидеть то, каким его видит подрядчик после окончания работ.

В качестве подрядчика, администрация города Керчи выбрала ООО «Стройгарант». Благоустройство парка началось еще 16 июля и идут пока не очень быстро. Окончание работ планируется 30 сентября.

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Работы решили начать со снятия советской плитки и на данный момент ее демонтировано только небольшое количество.

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