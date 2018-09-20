Начались работы на ШГС: пробка от Института

На подходах к эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда работает дорожная фреза.
Подготовка к асфальтированию подходов завершающим слоем началась в обед. Организованно реверсивное движение. Рабочие снимают верхний слой асфальта.
Керчане стоят в пробке. Со стороны Аршинцево затор начинается от остановки «Институт».
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Напомним, асфальтирование планируется проводить в ночное время, однако рабочий участок будет перекрыт и днем для стабилизации вновь уложенного слоя.
После укладки ЩМА строители приступят к установке барьерных ограждений и нанесут дорожную разметку.