Начались работы по переврезке теплотрассы «ТЭЦ-город»

Идет подготовка к переврезке керченской теплотрассы «ТЭЦ-город». Об том на своей официальной странице Facebook написал глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН.

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Как сообщил глава администрации, работы необходимы в связи со строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

«Идёт подготовка к переврезке теплотрассы «ТЭЦ-город». Эти работы необходимы в связи со строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Ход работ находится под контролем администрации города», — написал глава администрации.

КерчьИНФО напоминает, что аналогичные работы проводились, когда проводились строительные работы автоподходов к Крымскому мосту.

Фото: Facebook аккаунт Сергея БОРОЗДИНА

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