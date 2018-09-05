Началось асфальтирование автоподходов к Крымскому мосту

Дорогу к Крымскому мосту асфальтируют без остановки.

Журналисты КерчьИНФО в рамках пресс-тура узнают подробности асфальтирования автоподходов к Крымскому мосту завершающим слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона.

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Только сегодня начался процесс асфальтирования. Уложено уже около 600 метров. Процесс идет без остановки, для того чтобы дорожное покрытие было идеально ровным.

Планируется, что до утра заасфальтируют 2,8 км.

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