Начато строительство дороги в поселке Мичурино

В Мичурино рабочие дорожно–строительной бригады уложили асфальт по улице Нижнесадовая. Это основная улица поселка, по которой движется общественный транспорт. Длина нового дорожного полотна составляет более 2 км.

Напомним, что дорога в этом месте находилась в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет. С января 2018 года в администрацию города Керчи стали поступать жалобы от населения Мичурино.

В марте этого года на месте проблемной автодороги побывал председатель керченского городского совета Николай Гусаков. С момента визита председателя и по сегодняшний день несколько раз проводились подсыпка и грейдирование разбитой дороги. Данные работы были применены для временного удобства передвижения транспорта. За это время в администрации осуществлялись переговоры по вопросу ремонта трассы, а также подготовка соответствующих документов.

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Вначале июня поступившие из бюджета средства были заложены в долгожданное строительство дорожного полотна.

Ремонт дороги в Мичурино

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