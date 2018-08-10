Начнётся борьба с плохой мобильной связью в Крыму

Во время визита в Крым в июне 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев также заметил проблемы с мобильной связью. Тогда же он поручил довести качество связи на полуострове до российских стандартов в течение года. Прошлым летом глава Республики Сергей Аксенов заявил, что проблемы с мобильными звонками встречаются даже в Симферополе. По его мнению, для борьбы с проблемой необходимо установить дополнительные вышки и другое оборудование. Для того, чтобы Республика догнала другие регионы России по качеству связи, необходимо на протяжении трех лет вкладывать в модернизацию и установку нового оборудования по 6-7 млрд рублей.

По мнению экспертов, постоянные сбои связи происходят из-за перегрузки опорной сети, так как Крым в этом году посетило рекордное количество туристов, и высокой температуры. Также отмечается, что за последние несколько лет абоненты стали потреблять больше услуг.