Над Феодосией прошел смерч (ВИДЕО)

На Феодосию в четверг, 6 сентября, обрушился сильный ливень с грозой и смерчами. Как рассказывают местные жители в соцсетях, их было как минимум три.

В комментариях очевидцы происшествия пишут о том, как их напугала молния, другие пользователи говорят что было страшно, но красиво.

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«Мы вчера спрятались в доме, так как на улице разряд молнии прямо над головой разорвался, не в небе, а прямо в нескольких сантиметрах над головой. Это ещё только подходила гроза к Береговому. Мы ноги в руки и быстрей домой, а тоже стояли на поле, смотрели, как гроза идёт в нашу сторону», — пишет пользователь elen_romas в Instagram.

По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение сохранится на полуострове в течение трех дней. Крымчан просят соблюдать правила безопасности при непогоде: воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в помещении. В случае сильного ливня не спускаться в подземные переходы.​

Смерч в Феодосии. Видео

Видео: instagram.com

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