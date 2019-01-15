Над керчанами висит угроза!

Берегите головы.

В Редакцию КерчьИНФО прислали письмо с просьбой повлиять на работу коммунальных служб:

«Вокруг общежития по улице Островского, дом 112 и рядом с домо 3 по Большевицкой висят вот такие большие ветки деревьев. Можно ли как то повлиять на коммунальщиков, чтобы приняли меры. Мы каждый день здесь ходим с колясками».

Напомним, после долгожданного снегопада в Керчи упало несколько деревьев. Большую часть работы уже выполнили сотрудники коммунальной службы.

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Также проблемы есть и в Аршинцево. Жители улиц Победы и Мира рассказали журналистам, что ветки лежат на тротуарах и дорогах. Жизни и здоровью они не угрожают, но мешают проезду и проходу.