Награждение победителей голосования «Выбор керчан» (ФОТО и ВИДЕО)

Команда КерчьИНФО начала награждение победителей и участников честного народного голосования «Выбор керчан».

Жители и гости Керчи выбрали лучших в разных сферах услуг — кафе, туристические фирмы, агентства недвижимости, строительные компании, авто-сервис, авто-мойка, детский центр, служба доставки еды, салон красоты, спортивный зал и прочее.

Керчане сделали свой выбор по итогу работы организаций за 2018 год.

Напомним, народное голосование «Выбор керчан» — открытый и честный конкурс. Всех кандидатов предлагают сами керчане, они же потом и голосуют за лучшего из лучших. КерчьИНФО не имеет никаких соглашений с участниками голосования — мы не продаем места и голоса! Мы никогда не предложим участникам стать первыми — потому как все зависит от вас и качества вашей работы!

Читайте: Итоги и победители голосования «Выбор керчан» 2018!

Сегодня мы успели наградить лишь часть победителей. Остальные еще ждут своей награды. Мы искренне надеемся, что в следующем году мы снова подарим всем победителям новые грамоты. Некоторые из победителей уже 2 год подряд получает заслуженную награду от КерчьИНФО и признание керчан.

Предлагаем посмотреть небольшой фотоотчет. Также мы проводили и съемку в формате видео. Ролик появится чуть позже на сайте КерчьИНФО. Следите за новостями.

Награждение «Выбор керчан»