Награждение победителей голосования «Выбор керчан»: второй этап (ФОТО и ВИДЕО)

Мы продолжаем награждать лучших!
Команда КерчьИНФО второй год подряд проводит народное голосование «Выбор керчан», где люди сами предлагают кандидатов и потом голосуют за лучших.
Как и в прошлом году в некоторых номинациях мы выбираем тройку или двойку лидеров. Это зависит исключительно от вида предоставляемых услуг, а также от количества участников.
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Если ваша компания принимала участие в голосовании, но вы оказались на втором или третьем месте по количеству голосов, это еще не значит, что вы не получите своей награды.
В этом году мы не предупреждали участников о награждении. Поэтому для многих наш визит стал приятным сюрпризом.
Мы сделали второй заезд по победителям. Посмотрите кто получил заслуженные награды и признание керчан.
Награждение победителей «Выбор керчан». Фото
Награждение победителей «Выбор керчан». ВИДЕО