Найдено решение проблемы с водой в Крыму

Правительство Крыма утвердило проект о строительстве 3-х водозаборов на территории Республики, которые, по мнению специалистов, решат проблему недостатка воды на полуострове.

Как сообщает SEVAS, Главгосэкспертиза России одобрила проекты строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов в Крыму. Специалисты оценивали не только конструкции, но и достоверность сметной стоимости. По итогу экспертной оценки, постройка водозаборов из подземных источников позволит решить проблему недостатка воды в Республике Крым, ресурсов 3-х систем должно хватить на обеспечение восточной части полуострова.

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«По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой жителей восточной части Крымского полуострова. Строительство трех водозаборов подземных вод, расположенных в Джанкойском районе на востоке Крыма, ведется в рамках выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», — сообщили в пресс-службе «Главного управления государственной экспертизы».

Как стало известно, первым этапом строительства водозаборов станет бурение разведочно-эксплуатационных скважин, а сооружения будут возведены позднее. Нежинский и Просторненский водозаборы позволят добывать до 75 тысяч кубометров воды в сутки, а Новогригорьевский — до 45 тысяч кубометров.

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