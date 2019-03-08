Налоговая разыскивает самозанятых керчан по объявлениям в Интернете

Налоговыми органами Республики Крым запущен комплекс мероприятий, направленных на вывод из «тени» самозанятых лиц, уклоняющихся от декларирования своих доходов и уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Для расширения круга потенциальных декларантов проводится мониторинг интернет-ресурсов, печатных изданий, прочих средств массовой информации на предмет размещения физическими лицами информации о предоставлении услуг репетиторов, парикмахеров, массажистов, организаторов развлекательных программ (ведущих, музыкантов), фото и видео — съемки, маникюра, ремонта квартир, пошива изделий, изготовлению тортов и т. д. В результате этого составляется реестр лиц, который в дальнейшем сопоставляется с информационными базами данных налоговых органов.

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С целью побуждения крымчан самостоятельно декларировать свои доходы, сотрудники налоговых органов проводят предварительную беседу по разъяснению норм налогового законодательства как в телефонном режиме, так и при личных обращениях в территориальные налоговые органы.

За непредоставление декларации особой формы в налоговый орган, самозанятым гражданам грозит штраф.