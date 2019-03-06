Наркодилеров в Керчи никто не ловит? (ФОТО)

Керчане продолжают публиковать в соцсетях фото своих домов и дворов, на которых местные «дилеры» оставляют адреса, где можно купить наркотки.

Совсем недавно на сайте КерчьИНФО мы уже размещали информацию с фото- и вдеоматериалами, на которых видно, как под покровом ночи торговцы наркотиками оставляют надписи на стенах домов. Несмотря на это, надписи продолжают появляться в разных районах города, о чем керчане активно сообщают в соцсетях.

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«В Керчи видимо всех всё устраивает, раз за три дня ни коммунальщики, ни администрация даже не почесались закрасить надписи», — пишут жители города, опубликовавашие фото своих дворов в районе Буденного и Блюхера.

Другие керчане, комментируя фото, рассказывают о том, что и в их районах на домах есть подобные надписи, но полиция никак не реагирует на их появление.

Наркодилеры оставляют в Керчи адреса для покупки наркотиков (ФОТО)