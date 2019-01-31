«Народные дружинники» будут охранять правопорядок в Керчи

Добровольцы «из народа» будут помогать керченской полиции в охране правопорядка.

В Керчи официально зарегистрирована народная дружина «Керченская».Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

Командиру вновь организованной дружины Дмитрию КИРИЧЕНКО в УМВД России официально вручили свидетельство о регистрации и внесении объединения в региональный реестр.

Читайте: Керчане сообщили в МЧС об опасном предмете

«Уверен, что это объединение активистов, как в старые добрые времена станет реальным подспорьем в поддержании правопорядка в городе», — отметил Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации подчеркнул, что работа по расширению численности дружинников будет продолжена.

«Рассчитываю на социальную активность молодежи. Но в свою очередь город постарается изыскать финансирование необходимых расходов «народного» правоохранительного объединения», —

Первые 12 добровольцев уже есть – среди них сотрудники Морского торгового порта, троллейбусного парка и других предприятий города.