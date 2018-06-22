Население Крыма стареет

С 2013 года численность жителей Крыма (без Севастополя) уменьшилась с 1 млн 956 тыс. до 1 млн 913 тыс. человек. Об этом сообщает издание «Новый день».

Численность детей, родившихся после «Крымской весны», упала: малышей до четырех лет стало на 2,5 тысячи меньше. Зато неуклонно растет число подростков.

Дальше — очередная демографическая яма: число молодых крымчан от 15 до 29 лет уменьшилось. Особенно значительно — тех, кому от 25 до 29 лет, их стало на 4 тысячи меньше. У них же и не родились новые жители республики.

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В следующих по возрасту группах наблюдается устойчивый рост. Так, крымчан в пенсионном возрасте было 496 тысяч, теперь их 538 тысяч человек. Например, тех, кому от 60 до 70, за последние годы стало больше почти на 50 тыс. человек.

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