«Наши водители счастливы»: грузовики поехали по Крымскому мосту (ВИДЕО)

Ровно в полночь по московскому времени 1 октября автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта. На подходах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали запрещающие знаки: сняли ограничение на въезд для машин с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, действовавшее на время высокого курортного сезона.

В числе первых с материка на полуостров проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами. По встречному направлению двигались машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма. За ночь мост принял более 700 грузовиков, из которых около 300 на Тамань и почти 400 — в Керчь.

«Постоянно гоняю фуры из Симферополя до Новороссийска, Краснодара, Москвы. В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост», — рассказал водитель Сергей Грачев.

«Дорога – замечательная, мост – просто красавец. Наверное, в первый раз едем без простоев, без нервов, не ждем погоду. Мост дал нам возможность нормально работать. Мы ездим в Крым и обратно на материк несколько раз в неделю, поэтому открытие движения для нас – настоящий праздник», — рассказал водитель Дмитрий Алексеев.

«Наши водители счастливы. Теперь они не зависят от парома, который в свою очередь зависит от погоды. А штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов. Мы сможем работать без перебоев круглый год», — рассказал руководитель Крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николай Максименко.

Автодорожная часть Крымского моста введена в эксплуатацию 16 мая 2018 года – на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легковых автомобилей и пассажирских автобусов открылся сразу после ввода новой трассы, а грузовиков – после завершения высокого курортного сезона. Поэтапная схема организации движения на мосту была принята для снижения нагрузки на дорожную сеть Крымского и Таманского полуостровов.

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За время работы мост пропустил в обе стороны более 2,5 миллионов транспортных средств. Это больше, чем перевезла паромная переправа легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год (1,32 млн). На мосту 5 раз фиксировался рекорд суточного трафика. Пик трафика пришелся на август – тогда по трассе проехали 845 282 транспортных средства в обе стороны.

Железнодорожная часть Крымского моста – в процессе строительства. Она сдается по графику в декабре 2019 года. За более чем 30 месяцев работы погружены все сваи железной дороги, сформировано свыше 300 из 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.

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Монтаж пролетных строений идет как на сухопутных, так и на морских участках стройки. Активная работа с металлом в акватории ведется с февраля. Собрана половина морских пролетов – это 5,5 из почти 11 километров на двух железнодорожных направлениях моста – крымском и таманском. Более 23 тысяч тонн металлоконструкций установлено над проливом методом продольной и поперечной надвижки.

На готовых участках мостового полотна на Тузлинской косе формируется верхнее строение пути. Это две колеи для движения составов – пассажирских и грузовых – с материка на полуостров и в обратную сторону. На строящихся ветках, идущих параллельно, уложено более 4 из 38 км бесстыкового пути.

Железнодорожная арка – самый габаритный элемент моста – оборудуется смотровыми ходами и другими элементами, необходимыми для будущей эксплуатации. Конструкцию весом почти 6 тысяч тонн оснастят системой архитектурной подсветки. После запуска железной дороги фарватерный участок Крымского моста будет «раскрашен» в цвета триколора.

Грузовики поехали по Крымскому мосту

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