Настю Ивлееву не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Теперь для нее закрыта граница на 3 года.

В 2017 году известная блогер и телеведущая программы «Орел и решка» прилетела в Крым. Украинские пограничники называют это нарушением закона.

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«В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы», — цитирует Госпогранслужбу Украины Крыминформ.

Анастасия прилетела в Киев самолетом из Минска.