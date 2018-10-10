Натяжные потолки от 340 руб. Балконы под ключ. Окна на любой вкус

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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция на натяжные потолки — глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 340 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 80 кв.м.).

Натяжные потолки от Компании «ТРЕНД» это отличное решение при проведении как косметического так и дизайнерского капитального ремонта.

Если Вы хотите максимально сэкономить Вы можете заказать полотна белого цвета любой фактуры: лаковые, матовые или сатиновые по одной и той же цене!

Если Вы хотите красивый необычный потолок, Вам следует рассмотреть натяжные потолки с фотопечатью, перфорацией, спайкой разных полотен или двухуровневые натяжные потолки.

Видеоотзыв о Компании ТРЕНД

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Специалисты Компании «ТРЕНД» с удовольствием помогут Вас с выбором оптимального остекления.

Мы предлагаем варианты из разных ценовых сегментов от бюджетного до премиум.

Если Вы ставите остекление в квартиру, которую сдаете, на дачу, на которой бываете только летом или в подсобное помещение Вам вполне подойдет бюджетный сегмент.

Но, если Вы выбираете оконные конструкции в дом или квартиру в которой живете, лучше не экономить и заказать конструкции самого высокого качества.

Мы подберем Вам нужную камерность профиля и стеклопакета.

Если Вы не хотите просто белые окна, у нас широкий выбор ламинаций профиля и тонировок стеклопакетов.

Надежная немецкая фурнитура, широкий выбор подоконников и дополнительных опций для окон!

Видеоотзыв о Компании ТРЕНД

Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03

Примеры выполненных работ Компанией ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/portfolio

Отзывы и видео Компании ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/video

Ждем Вас по адресу:

ул. Ворошилова 19, центр УМКА, 2 этаж

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