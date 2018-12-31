Находки археологов на трассе «Таврида» будут выставлены в центральном музее Крыма

Находки, которые были обнаружены при строительстве трассы «Таврида» в Крыму выставят в республиканском центральном музее Тавриды, сообщил ТАСС его гендиректор Андрей МАЛЬГИН.

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Ученые обследовали почти 300-километровый участок трассы и обнаружили на нём множество археологических находок.

«Мы планируем организовать такую выставку в наступающем году. Это будет выставка археологических находок, обнаруженных при строительстве трассы «Таврида». Уже сейчас мы начали подготовительные работы к ее открытию», — сообщил он.

По его словам, для того, чтобы организовать экспозицию планируется выделить большую площадь в музее. Там соорудят макет трассы с обозначением наиболее интересных мест обнаружения находок.

«Интересно показать хронологию обнаружения находок, как нанизанное на нить ожерелье. Поэтому хотим их расположить по мере того, как строилась трасса — от Керчи до Симферополя и далее до Севастополя», — отметил он.

Он также рассказал, что в центральный музей Тавриды поступало ежегодно до 6 тысяч различных артефактов.