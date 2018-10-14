Назвали одну из причин затопления сухогруза в Черном море

Одна из возможных причин крена судна и последующего его затопления, предположительно стало смещение груза на его борту. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Морском спасательном подцентре Севастополя.

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«Ночью, вероятно из-за смещения груза, произошел опасный крен судна, и капитан принял решение запросить помощи. С помощью проходящих судов все восемь членов экипажа были спасены, судно затонуло», — сказал собеседник агентства и добавил, что моряки чувствуют себя удовлетворительно и не нуждаются в медицинской помощи.

Сообщается, что моряков доставят в порт Новороссийска уже в полдень, если будет позволять погода.

Напоминаем, что теплоход под флагом Панамы затонул в Черном море, из-за того, что получил опасный крен. Экипажу пришлось эвакуироваться на спасательный плот. Чуть позже его подняли на борт аварийного теплохода. Сухогруз перевозил металлолом.

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