Назвали одну из причин затопления сухогруза в Черном море

Одна из возможных причин крена судна и последующего его затопления, предположительно стало смещение груза на его борту. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Морском спасательном подцентре Севастополя.
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«Ночью, вероятно из-за смещения груза, произошел опасный крен судна, и капитан принял решение запросить помощи. С помощью проходящих судов все восемь членов экипажа были спасены, судно затонуло», — сказал собеседник агентства и добавил, что моряки чувствуют себя удовлетворительно и не нуждаются в медицинской помощи.
Сообщается, что моряков доставят в порт Новороссийска уже в полдень, если будет позволять погода.
Напоминаем, что теплоход под флагом Панамы затонул в Черном море, из-за того, что получил опасный крен. Экипажу пришлось эвакуироваться на спасательный плот. Чуть позже его подняли на борт аварийного теплохода. Сухогруз перевозил металлолом.