«Мы очень хотели увидеть Крымский мост»: концерт симфонического оркестра в Керчи отменен

В Крым приезжает Московский государственный симфонический оркестр под управлением всемирно известного немецкого пианиста и дирижера Юстуса ФРАНТЦА.

Ещё вчера было известно, что в Крыму музыканты исполнят три концерта, однако планы изменились: их состоится всего два — в Симферополе и Севастополе. Руководитель оркерстра Иван РУДИН пояснил ситуацию:

«Мы очень хотели, чтобы у нас был концерт в Керчи, потому что мы хотим увидеть Крымский мост. Но не получилось, далеко ехать, вряд ли мы успеем».

Читайте: Росгвардейцы будут эвакуировать суда в районе Крымского моста

Юстус ФРАНТЦ и Московский государственный симфонический оркестр в пятницу выступят в Крымском музыкальном театре в Симферополе, а в субботу запланировано выступление в Севастополе. Для ФРАНТЦА это первые концерты в Крыму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.