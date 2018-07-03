Небесная тайна Керчи

Пока Крым и Краснодарский край подсчитывает убытки после града, керчане любуются невероятной красотой на небе. Облака — невозможно оторвать взгляд.

В новостной ленте мы видим удивительные и пугающие фото, как в Краснодарском крае и некоторых городах Крыма с неба падал град размером с яблоко. Поразительно, как Керчи не коснулась эта напасть. Фотограф КерчьИНФО раскрыл «небесную тайну» нашего города.

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Это облака окутали его и на протяжении нескольких дней оберегали нас от опасных осадков. Иногда натиск был таким сильным, что они все крепче сгущались, темнели и иногда даже срывался небольшой дождь.

Сейчас, когда опасность отступала, ветер помогает им перебраться к другим городам. Облака побелели, преобразились в удивительные фигуры и показали нам голубое и светлое небо. Это невероятное зрелище. Только посмотрите.

Даже небо любит наш город и бережет. Почему бы всем керчанам не делать так же?

Фоторепортаж: облака в небе над Керчью

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