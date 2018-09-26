Небесные игры над Керчью

А вы видели, как играет природа?

Осень в Керчь пришла не одна, а с кучерявыми облаками. Они закутали наш город в пуховый платок и стараются спрятать солнечные лучи

Прохладный ветер сегодня решил сменить игру с морской волной и увлёкся облаками. Он лепил из них разные фигуры, словно складывая пазл одной картины.

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Сначала горный пейзаж, потом сказочный город, волшебный лес и диковинных животных. Картины менялись одна за одной, но все были особенно прекрасными.

Облака завлеклись в необычную игру и стали добавлять своих красок. На закате они обрели розово-золотой цвет и стали похожи на сладкий зефир. Пушистые подушки летели по ветру и снова меняли образы.

Чего только не покажет нам природа — удивительная сила стихий.

Нужно только оставить мятежные мысли, домашние хлопоты, устремить взгляд в даль, где небо рисует мечты.

Облака над Керчью. Фото

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