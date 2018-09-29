Небольшая пробка: ремонт дороги на Куль-Обинском шоссе продолжается (ФОТО)

Ремонт дороги на Куль-Обинском шоссе продолжается.

Напомним, что яма на Куль-Обинском шоссе образовалась из-за грузовиков, которые попросту продавили асфальт на участке трассы. Ремонтом дорожного покрытия занимается АО «ВАД», которая помимо этого строит один из крупнейших инфраструктурных объектов Крымского полуострова — трассу «Таврида».

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Ремонт дорожного полотна на Куль-Обинском шоссе по требованию прокуратуры начался неделю назад и должен был закончиться 29 сентября, однако сегодня на Куль-Обинском шоссе наблюдается работа: делают вторую полосу дороги. На данный момент снимают старый асфальт.

Движение на участке реверсивное, образовалась небольшая пробка.

Небольшая пробка: ремонт дороги на Куль-Обинском шоссе продолжается

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