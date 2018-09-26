Недалеко от Крымского моста был найден без вести пропавший катер

Остатки неизвестного судна, найденные несколько дней назад в Керченском проливе идентифицированы. Выяснилось, что это без вести пропавший катер времен ВОВ.

В рамках подводной экспедиции «Большой десант-2018» были обнаружены остатки судна. После идентификации оказалось, что это без вести пропавший в ночь с 3 на 4-е ноября 1943 года сторожевой катер СК-053. Об этом сообщает председатель правления РОО «Батарея-29 БИС» Александр ЁЛКИН:

«Согласно обнаруженным обломкам, и маркировке на частях видно что данный катер построен до ВОВ. Большое количество бронзовых деталей (иллюминаторы, компас, механизмы двигателя и т.п) имеют маркировку 1938-40 год. Год гибели подтверждается газетой октября 1943 года обнаруженной на борту. Мне, как профессиональному судостроителю, по размеру набора, размеру якоря, и основных механизмов не сложно определить размеры и водоизмещение катера!»

Ранее предполагалось, что данный катер был выброшен на берег в районе Эльтигена и расстрелян артиллерией. Эта версия оказалась ошибочной. Специалисты установили, что катер погиб в ходе операции Эльтигенского десанта в ноябре 1943 года от подрыва на мине. Согласно архивным данным, на борту был экипаж из 12 человек.

«В ночь на 4.11.1943 года СК (ЗК)-053 при переходе в район Эльтигена (Керчь) пропал со всей командой (12 человек, в т. ч. командир 3-го ДСКА капитан-лейтенант Г.Д. Пупков и исполняющий должность командира катера мичман И.Н. Капитан)», – пишет Александр.

Планируются дальнейшие исследования и реставрация всех обломков катера. Все находки будут экспонироваться на территории крепости «Керчь».

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Сторожевой катер типа «3-К» — бывший пограничный сторожевой катер 4-го ЧОПС МПО НКВД:

Водоизмещение 19 т;

Размерения 19.8 х 3.3 х 1.2 м

Двигатели 600 л.с;

Скорость 16/13 узлов;

Дальность 350 миль;

Вооружение: 1 х 45 мм или 1 х 12.7 мм и 1 х 7.62 мм пулемет.

Александр ЁЛКИН выражает огромную благодарность команде «Батарея 29БИС», которая работала над объектом – Альберту ПАТРУШЕВУ, Сергею ДУБРОВУ, Алексею БАРЫНЗИНУ, Юрию ПЕТРОВУ, Леониду ИСАЕВИЧУ и Александру ШЕСТИРИКОВУ за архивную помощь.

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