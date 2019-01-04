В Керчи на бездорожье застряла «Нива»

В ночь с 3 по 4 января в социальных сетях появилась фотография «Нивы», которая застряла недалеко от Молодежного парка в Керчи.

По словам очевидцев, водитель автомобиля, скорее всего, путешествовал ночью, а выехать уже не смог. Поэтому оставил машину и поторопился за подмогой. Данное происшествие случилось возле моря.

Кроме того, на последней неделе 2018 года керчанин с тремя пассажирами также ездил на внедорожнике по горной местности и угодил в трясину. Подмогу пришлось ждать до позднего вечера.

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Керчане, будьте осторожны во время автомобильных путешествий по бездорожью!

Фото из социальных сетей