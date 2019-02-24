Недельная подборка ДТП на крымских трассах

К сожалению, на дорогах Крыма каждый день случается большое количество аварий.

Крымчане постоянно нарушают правила дорожного движения, сотрудникам МЧС ежедневно приходится сталкиваться с происшествиями на дорогах.

Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.

С 18 февраля керченской трассе относительно тихо. В начале недели не происходило масштабных аварий. Только 20 февраля на трассе «Таврида» столкнулись грузовик и легковушка.

На следующий день авария произошла прямо на Крымском мосту. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей пострадали два человека,

Грузовой автомобиль столкнулся на железнодорожных путях с дрезиной и перевернулся.

Сотрудники полиции Ленинского района разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 8 февраля 2019 года в 11:00 на проезжей части между Керчью и Феодосией.

Пожалуй, самое масштабное ДТП случилось в прошедшую пятницу, когда на автодороге Симферополь-Керчь в Белогорском районе столкнулись военный тягач и легковой автомобиль. Есть погибшие.