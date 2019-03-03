Недельная подборка ДТП на крымских трассах

Недельная подборка ДТП на крымских трассах

Практически каждый день на автодорогах Крыма случаются дорожно-транспортные происшествия. Минувшая неделя не была исключением – причем большинство аварий произошло именно в нашем городе.

Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.

Уже в понедельник в Керчи произошло жуткое лобовое столкновение двух иномарок на эстакаде, в результате которого пострадало четверо человек.

Подробности лобового столкновения на эстакаде в Керчи: в машине был ребенок

На следующий день на перекрестке улиц Блюхера и Буденного в Керчи столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В Керчи грузовик врезался в легковушку

Необычное ДТП произошло в Керчи в среду– полицейская машина врезалась в отечественный автомобиль, в котором находилась женщина с маленьким ребенком.

В Керчи полицейские врезались в «Жигули»

В этот же день, 27 февраля на одной из крымских трасс столкнулись лоб в лоб два пассажирских микроавтобуса.

В Крыму столкнулись два микроавтобуса

В четверг в Керчи по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в результате которого чуть не погиб пешеход.

В Керчи пьяный водитель едва не убил пешехода (ВИДЕО)

Неделю завершило еще одно ДТП на керченской эстакаде – на этот раз столкновение произошло между грузовиком и иномаркой.

В Керчи грузовик столкнулся с иномаркой

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.