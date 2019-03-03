Недельная подборка ДТП на крымских трассах

Практически каждый день на автодорогах Крыма случаются дорожно-транспортные происшествия. Минувшая неделя не была исключением – причем большинство аварий произошло именно в нашем городе.

Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.

Уже в понедельник в Керчи произошло жуткое лобовое столкновение двух иномарок на эстакаде, в результате которого пострадало четверо человек.

На следующий день на перекрестке улиц Блюхера и Буденного в Керчи столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Необычное ДТП произошло в Керчи в среду– полицейская машина врезалась в отечественный автомобиль, в котором находилась женщина с маленьким ребенком.

В этот же день, 27 февраля на одной из крымских трасс столкнулись лоб в лоб два пассажирских микроавтобуса.

В четверг в Керчи по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в результате которого чуть не погиб пешеход.

Неделю завершило еще одно ДТП на керченской эстакаде – на этот раз столкновение произошло между грузовиком и иномаркой.