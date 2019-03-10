Недельная подборка ДТП на крымских трассах

Недельная подборка ДТП на крымских трассах

Первая неделя весны не обошлась без дорожно-транспортных происшествий. Большинство аварий произошло на «злополучной» эстакаде в Керчи, которая уже заслужила недобрую славу у водителей.

Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи, случившихся на прошедшей неделе.

Крупная авария с участием трех автомобилей произошла 5 марта в Керчи.

В тройном ДТП в Керчи пострадала девушка

 

Две девушки на иномарке врезались в придорожный столб в центре Керчи в ночь на среду.

В Керчи внедорожник «протаранил» столб

 

В четверг перед эстакадой на Шоссе Героев Сталинграда в Керчи ВАЗ врезался в иномарку.

ДТП на Шоссе Героев Сталинграда в Керчи: столкнулись два автомобиля

В этот же день, 7 марта, и снова на керченской эстакаде чуть было не произошла серьезная авария, которую спровоцировала девушка на «Ауди».

Женщина за рулем: опасный маневр на эстакаде в Керчи (ВИДЕО)

В субботу, 9 марта, в Керчи возле остановки Капканы произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей.

Возле остановки Капканы в Керчи столкнулись автомобили

В воскресенье утром очевидцы прислали фотографии аварии, происшедшей на выезде из Керчи.

На выезде из Керчи с утра произошла авария (ФОТО)

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