Недельная подборка ДТП на крымских трассах

Первая неделя весны не обошлась без дорожно-транспортных происшествий. Большинство аварий произошло на «злополучной» эстакаде в Керчи, которая уже заслужила недобрую славу у водителей.
Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи, случившихся на прошедшей неделе.
Крупная авария с участием трех автомобилей произошла 5 марта в Керчи.
Две девушки на иномарке врезались в придорожный столб в центре Керчи в ночь на среду.
В четверг перед эстакадой на Шоссе Героев Сталинграда в Керчи ВАЗ врезался в иномарку.
ДТП на Шоссе Героев Сталинграда в Керчи: столкнулись два автомобиля
В этот же день, 7 марта, и снова на керченской эстакаде чуть было не произошла серьезная авария, которую спровоцировала девушка на «Ауди».
Женщина за рулем: опасный маневр на эстакаде в Керчи (ВИДЕО)
В субботу, 9 марта, в Керчи возле остановки Капканы произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей.
В воскресенье утром очевидцы прислали фотографии аварии, происшедшей на выезде из Керчи.