Недельная подборка ДТП на крымских трассах

К сожалению, на дорогах Крыма каждый день случается большое количество аварий.

Крымчане постоянно нарушают правила дорожного движения, сотрудникам МЧС ежедневно приходится сталкиваться с происшествиями на дорогах.

Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.

В самом начале недели на эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда в Керчи произошло ДТП, участниками которого являются грузовик и легковой автомобиль. Они столкнулись прямо возле пешеходного перехода.

В районе автобусной остановки «Фабрика-кухня» в Керчи произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и маршрутного такси.

7 февраля на всё той же эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием строительного КАМАЗа и грузовика, поставляющего продукты в магазины ПУД.

Вследствие неудачной парковки на улице Козлова в центре Керчи, колесо отечественного автомобиля застряло в «ливневке». На ней отсутствовала решетка.

В пятницу серьезная авария с участием пяти машин произошла в Ленинском районе Крыма на трассе Симферополь-Керчь. Есть погибшие.

На следующий день на трассе Симферополь-Керчь «Таврию» унесло в кювет.

В ночь с субботы на воскресенье при столкновении двух иномарок пострадали трое взрослых и двое маленьких детей.

Также сегодня на улице Орджоникидзе в районе остановки «Школьная» в Керчи произошло ДТП с участием маршрутки. Сначала она врезалась в остановочный повильон, а затем — в дерево.