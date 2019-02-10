Недельная подборка ДТП на крымских трассах

Недельная подборка ДТП на крымских трассах

К сожалению, на дорогах Крыма каждый день случается большое количество аварий.

Крымчане постоянно нарушают правила дорожного движения, сотрудникам МЧС ежедневно приходится сталкиваться с происшествиями на дорогах.

Команда КерчьИНФО предлагает подборку аварий в Керчи и самых масштабных ДТП на крымских трассах, случившихся на прошедшей неделе.

В самом начале недели на эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда в Керчи произошло ДТП, участниками которого являются грузовик и легковой автомобиль. Они  столкнулись прямо возле пешеходного перехода.

Авария в Керчи: грузовик наехал на легковушку (ФОТО)

В районе автобусной остановки «Фабрика-кухня» в Керчи произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и маршрутного такси.

В Керчи столкнулись мотоцикл и маршрутка

7 февраля на всё той же эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием строительного КАМАЗа и грузовика, поставляющего продукты в магазины ПУД.

Два грузовика «обнялись» на эстакаде в Керчи

Вследствие неудачной парковки на улице Козлова в центре Керчи, колесо отечественного автомобиля застряло в «ливневке». На ней отсутствовала решетка.

Ловушка для машин: керченский водитель попал в «капкан»

В пятницу серьезная авария с участием пяти машин произошла в Ленинском районе Крыма на трассе Симферополь-Керчь. Есть погибшие.

Массовая авария на керченской трассе: есть погибшие (ФОТО)

На следующий день на трассе Симферополь-Керчь «Таврию» унесло в кювет.

На трассе Таврида «Таврию» унесло в кювет

В ночь с субботы на воскресенье при столкновении двух иномарок пострадали трое взрослых и двое маленьких детей.

В аварии на трассе Феодосия-Керчь пострадали двое маленьких детей

Также сегодня на улице Орджоникидзе в районе остановки «Школьная» в Керчи произошло ДТП с участием маршрутки. Сначала она врезалась в остановочный повильон, а затем — в дерево.

В Керчи маршрутка врезалась в остановку

В Керчи маршрутка врезалась в остановку

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