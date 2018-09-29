Неизвестный приглашает керчан на ярмарку в закрытый ДК «Корабел»

Сегодня по домам города Керчи ходит неизвестный мужчина и настойчиво предлагает приобрести свой товар.

От встревоженной жительницы города пришло письмо в редакцию КерчьИНФО с жалобой на неизвестного мужчину, который ходит по подъездам и настойчиво предлагает, в основном, людям старшего возраста, приобрести свой товар.

Кроме того, неизвестный приглашает граждан посетить ярмарку, которая состоится 1 октября в ДК «Корабел».

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Напомним, что несколько месяцев назад по требованию прокуратуры ДК «Корабел» закрыли из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Как сообщила директор дворца культуры Татьяной БИКЕТОВА, 1 октября учреждение не будет открыто:

«Я даже примерную дату открытия сказать не могу, потому что вчера только был заключён контракт на установку пожарной сигнализации. Работа будет производиться ориентировочно в течение месяца».

Какую ярмарку собрался проводить молодой человек в закрытом ДК «Корабел» неизвестно, однако это может быть связано с Днем пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Журналисты КерчьИНФО призывают керчан быть внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

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