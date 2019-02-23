Непогода в Керчи: лед на автодороге и отсутствие работы коммунальных служб (ФОТО)

В редакцию КерчьИНФО читатели прислали фотографии утренней дороги в Керчи – опасной для водителей и пешеходов.

Зима не хочет отступать, и в последние февральские выходные на город обрушилась непогода – мокрый снег, мороз и гололедица.

О возникновении опасных непогодных условий предупреждали заранее, как службы МЧС, так и Гидрометцентр Крыма.

Читайте: МЧС предупреждает: из-за непогоды в Крыму возможны ЧС

Но керченские коммунальщики, похоже, опять оказались не готовы к «неожиданному» возвращению зимы.

Наши читатели проехались от центра города до района Аршинцева, и убедились, что дороги нигде не посыпаны, автотрасса покрыта слоем льда, и нигде не видно работы коммунальных служб города.

Непогода в Керчи: лед на автодороге и отсутствие работы коммунальных служб (ФОТО)