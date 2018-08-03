Неработающий фонтан на «Алёнке» оградят

Керчане, недовольные состоянием детской площадки в сквере «Алёнка» в центре Керчи, обратились со своей жалобой в прокуратуру. Ведомство рассмотрело заявление и вынесло вердикт.

Жители Керчи возмущены тем фактом, что неработающий фонтан на детской площадке представляет угрозу для жизни и здоровья детей — в процессе игры ребенок может упасть в чашу фонтана глубиной около метра и удариться. По словам пользователей соцсетей, подобное уже происходило, вследствие чего дети травмировались.

Также керчане переживают, что маленькие посетители площадки могут упасть с «зеленых зверей» прямо на камни.

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Неравнодушные горожане подали жалобу в Прокуратуру Керчи, которая ознакомилась с вопросом и вынесла решение о том, что площадка действительно небезопасна и частично неисправна. Так, прокуратура усмотрела нарушения в содержании фонтана, отсутствии таблички с правилами пользования площадкой и номерами телефонов спасателей и скорой помощи, а также отсутствии части покрытия деревянного домика.

Администрацию города обязали принять меры по соблюдению правил благоустройства и привести площадку в порядок.

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Ответ властей не заставил ждать — в ближайшее время должностные лица УЖКХ проведут повторные выход на детскую площадку и установят вокруг фонтана ограждение. К сожалению, починить его и вновь сделать полноценным работающим объектом никто не пообещал.

Что касается «зеленых зверей», они ограждены забором и не предназначены для нахождения на них детей. Таким образом, ответственность за травмирование на данных объектах несут только беспечные родители.

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