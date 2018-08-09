Неработающий светофор стал причиной коллапса на перекрестке в Керчи. ВИДЕО

Сегодня во второй половине дня на перекрёстке улицы Мирошника и улицы Ерёменко в городе Керчь перестал работать светофор.
Регулировщика не наблюдалось, и на перекрёстке начался самый настоящий коллапс: смешались в одну кучу люди, автомобили. Междугородние и городские автобусы, легковушки и грузовой транспорт не имели возможности сориентироваться, что могло привести к серьезной аварии.
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Люди находились в замешательстве, ведь данная ситуация опасна не только для жизни и здоровья водителей, но и для пешеходов. Будьте осторожны!