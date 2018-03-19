Несчастный случай в керченском магазине сломал судьбу человека (ВИДЕО)

В редакцию КерчьИНФО обратилась керчанка, которая попала в сложную ситуацию. Из за халатности сотрудников и руководителей одного из магазинов строительных материалов сломалась судьба человека.

Людмила Петровна КРАСНИЦКАЯ рассказала нам историю, которая сломала ее жизнь. Керчанка не смогла сдержать слез вспоминая эту трагедию:

«Со мной случилась беда. 19 июля 2017 года ко мне приехала бригада выполнять строительные работы. Для залития пола мне необходимо было купить армирующую сетку. Я поехала в магазин «СтройЦентр». Когда я уже стояла перед кассой, чтобы оплатить товар на меня упали столешницы».

В нескольких метрах от кассы стоял стеллаж, на который были оперты трехметровые столешницы — не закреплены должным образом. Эти столешницы начали двигаться. Со слов Людмилы Петровны их всего было около 17 штук. Сотрудник «СтройЦентра» попытался предотвратить падение.

«Но 3 столешницы стали падать одна за другой на меня. Первая ударила мне по голове и разорвала мне лицо и ухо. Вторая упала на плечо. А третья столешница раздробила мне ногу — открытый перелом, нога вывернулась в обратную сторону».

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Для Людмилы этот день стал настоящим кошмаром, который сломал всю ее жизнь. Жизнерадостная и энергичная женщина зарабатывала своим талантом и руками — делала ремонты. Совсем недавно она вышла на пенсию, но продолжала заниматься своим делом. Помогала детям и внукам, водила автомобиль.

После несчастного случая в «СтройЦентре» о работе и речи быть не может. Людмиле Петровне трудно передвигаться, она постоянно испытывает боли в спине и ноге. На некоторое время ей даже пришлось воспользоваться услугами сиделки.

«Сотрудники скорой помощи боялись меня на носилки перетаскивать. Меня повезли сразу в операционную — 4 часа собирали мою ногу. Обследовали позвоночник в верхнем отделе обнаружили компрессионный перелом. Сильное сотрясение мозга»

Врачи назначили лечение — дорогостоящие лекарства. Людмиле Петровне и сейчас необходимо продолжить лечение. Руководители строй центра после первого иска в суд от пострадавшей выплатили лишь 10 тысяч рублей.

«Сейчас проходят суды. Они пишут в своих возражениях, чтобы мне в моем иске отказать полностью. Я уже не знаю как на них подействовать. Я хочу чтобы они выплатили материальный ущерб. Я не требую миллионы».

Людмиле пришлось продать автомобиль и потратить все свои сбережения. В связи с состоянием здоровья она не может работать и получает только пенсию в размере 8,5 тысяч. Этого едва ли хватает на проживание. Не говоря уже о дорогостоящем лечении. Все страдания пострадавшей — физические и нравственные оценены администрацией «Стройцентр» в 10 тысяч рублей. Кроме того, никто до сих пор не принес ей элементарных извинений.

Сейчас Людмила ходит с тростью и в корсете. Ей трудно ходить и стоять. Она не выдерживает и двух часов. О полноценной жизни тоже пришлось забыть. Путешествие с детьми, забота о внуках, домашний сад и огород — все это будет лишь мечтой.

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